شيرين رضا لـ"الخليج 365": لهذا قلت إن والدي تمنى يراني راقصة.. ومشاريع شباب "الجونة" تجنن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها باحتفاء مهرجان الجونة السينمائي باسم والدها الفنان الكبير الراحل محمود رضا، من خلال تقديم فقرة مقتبسة من روح أعماله في حفل الافتتاح، الذي أقيم قبل أيام.

وقالت شيرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفقرة التي تم تقديمها في حفل افتتاح الجونة لم تقدمها فرقة والدي، فقط مقتبسة من روح أعماله ومُهداة له، كان بها اختلاف لكن كانت لذيذة"، مؤكدة أن كلمتها عن والدها كان الهدف منها إضفاء الابتسامة على الحضور، حتى لا يبكون، وهو ما جعلها تقول إنه كان يريد أن تصبح راقصة.

وأوضحت شيرين "أبويا كان نفسه أكمل مسيرته في الفرقة أنا قلت كان عايزني اطلع رقاصة عشان ادخل مود لذيذ وبيضحك، مش هطلع اخلي الناس تعيط بس هو كان يتمنى إني اكمل زي ما قلت مسيرته مع الفرقة، مش شرط اني ارقص بس اخد بالي من الفرقة أو أطورها".

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شيرين شاركت في مهرجان الجونة السينمائي ودورته الرابعة المُقامة حاليًا، من خلال جلسات نقاش جمعتها وعدد من المهتمين بالصناعة بشباب، قدموا أفكارًا لمشاريع سينمائية هدفها إحداث تطور في صناعة السينما، وعن مشاركتها قالت "المشاريع تجنن، وأفكارهم حلوة، كان نفسي الكل يكسب بس للأسف كان لازم تلاتة بس يكسبوا، وشايفة إن الباقي كسب انهم قدروا يقولوا أفكارهم ادام الناس، وأفكارهم مش هتموت مبسوطة ان اتعرض عليا كل الحاجات دي".

شيرين تشارك في مسلسل "نمرة اتنين" بحلقة تجمعها بالفنان ماجد الكدواني، ولفتت أنها صورتها أثناء إصابتها بكسر في رجلها، وهو ما تم أيضًا في بعض مشاهد مسلسل "ليه لأ"، وما جعل الأمر عذابا حسب تعبيرها، أن كل ذلك كان يتم في فترة انتشار كورونا، رافضة الكشف عن تفاصيل دورها في "نمرة اتنين" ومفضلة أن يشاهدها الجمهور بنفسه.

وكشفت عن استعدادها فور عودتها من المهرجان إلى القاهرة، لتصوير فيلم جديد يجمعها بالفنان خالد الصاوي، وردًا على ما نُشر بشأن مشاركتها للفنان محمد رمضان في عمل جديد، قالت "سمعت الكلام ده، بس محصلش ان اتعرض عليا أي حاجة مع محمد رمضان، ولا حد كلمني في الموضوع ده، ولو اتعرض دور ولاقيته يناسبني تمام، محمد رمضان نمبر وان، شخص لذيذ وجميل وشاطر في شغله، يسعدني اشتغل معاه في فيلم أو مسلسل، أنا بحب اشتغل مع كل الناس".