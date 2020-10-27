عاصي الحلاني يتذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تذكر المطرب اللبناني عاصي الحلاني والدته التي رحلت في عام 2007، بكلمات مؤثرة.
نشر "الحلاني" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا :"تحت أقدامها تنام أخر أمنياتي، وفوق رأسها أجمل محطات القبل، أمي وهل بعد أمي تنطق الجمل".
وكان الحلاني، انتهى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصري، والتي تحمل اسم "أيوة يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.
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