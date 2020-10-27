مخرج "ما وراء الطبيعة" يكشف موعد عرضه على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج عمرو سلامة عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" على منصة "نتفليكس".

نشر "سلامة" بوستر المسلسل ويليه بعض أسامي حلقات العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل، وقولت أغششكم أسامي الحلقات".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.