محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
تمنى الشاعر بهاء الدين محمد الشفاء لابنته شهد، بعد تعرضها لوعكة صحية في الخارج.
نشر بهاء صورة ابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب عليها :"ولأن بنتي شهد حبيبتي قاعده في غربتها مريضه بقولها أنا قلبي جنبك، يعني أنتي مش وحيدة، ولأني مش قادر أجيلك أشوفك بالعين قولت أكتبلك على الأقل كلمتين".
أضاف بهاء :"أنا مش بعيد في ثواني بإحساسي باجيلك وبدعيلك، وحخلي كل الناس تدعيلك".
علق بهاء الدين على الصورة :"سلامتك حبيبتي".
علقت المطربة المغربية سميرة سعيد :"ألف سلامة عليها".
كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاون جديد يجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني، خلال الفترة المقبلة.
ونشر "بهاء الدين" صورة تجمعه بالفنان الشاب، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "ناويين على فن جديد، انتظروا أغاني جريئة بأفكار مختلفة مع صاحبي المتعدد النجومية، نجم كرة، نجم تمثيل، نجم تلحين، الفنان أحمد صلاح حسني".
كانت هذه تفاصيل خبر "هخلي الناس كلها تدعيلك".. بهاء الدين محمد يعلن عن مرض ابنته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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