أصالة تهنئ إليسا بعيد ميلادها :" طيّبة وطبيعيّة ومُريحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري، الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها.

كتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" ما تخيّلت بعمري ممكن نكون صحاب .. ولمّا صارت فرصه واجتمعنا ومنّ أوّل مرّه صرنا أقرب الصحاب .. طيّبة وطبيعيّة ومُريحة وفهيمة وإنتقائيّه .. قريبه لقلبي وبطمّن لمّا بحكي لها وبحسّ بيتها بيتي .. كلّ سنه وأنتي بخير ومتفوقه، إليسا".

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.