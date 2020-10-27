السينما في حفل موسيقي.. أبرز فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد خامس أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عددا من الفعاليات بين عروض أفلام وندوات وجلسات نقاش، بينها:

في الخامسة والنصف مساء، تبدأ السجادة الحمراء لاحتفالية السينما في حفل موسيقي، وتبدأ في السادسة والنصف مساءً.

وتعرض قاعة أوديماكس، في الثالثة وربع عصرا، إعادة الفيلم المغربي "ميكا"، وفي السادسة والربع فيلم "احتضار"، وفي التاسعة والربع مساء فيلم "عام الغضب".

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ويشاهد الجمهور في سي سينما 1، فيلم "جوزيب" في الثانية عشرة ظهرا، وإعادة الأفلام القصيرة 2 في الثانية ظهرا، وفي السادسة مساء يُعرض "إلى أين تذهبين يا عايدة"، وفي التاسعة والربع مساء يُعرض فيلم "تحت نجوم باريس".

وتعرض سينما جراند الغردقة فيلم "الروابط" في الثالثة والربع عصرا، ويُعاد فيلم الرجل الذي باع ظهره في السادسة والربع مساء.

في الثانية عشرة ظهرا، تقام ندوة الروايات وكيفية التأقلم مع التغيرات بحضور أحمد المرسي في أوديماكس بالجامعة الألمانية.