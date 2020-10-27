لليوم الثاني..عمرو دياب الأول على "يوتيوب" ببرومو"الجو جميل"

اجتاز الهضبة عمرو دياب، بـ برومو أغنيته الجديدة "الجو جميل"، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال مايقرب من يومين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

لليوم الثاني على التوالي يتصدر دياب المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"،

الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمديحيى، توزيع:أحمد عادل، ويقول

مطلعها" وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل كملت الحتة الناقصة، مرة بضحكة ومرة برقصةوقولنا كلا م ياااه لو كان اليوم في وجودك ٦ ايام، ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل".

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يذكر أن دياب قد طرح حديثاً أغنية "أهي أهي " بمشاركة المغنية اليونانية "إيريني بابادوبلو"، عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور طرحها، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.