تراند اليوم : حسن يوسف عن مهرجان الجونة : أنا إتهزأت علي أخر الزمن – فيديو

وجه الفنان حسن يوسف الشكر للقائمين على مهرجان الجونة وخص بالذكر رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤكدًا على أهمية المهرجان الذي يقدم صورة مشرفة للفن المصري أمام العالم.

وأوضح حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” سبب عدم حضوره للمهرجان قائلا: “والله دعوني بشكل غير لائق”.

تابع حسن يوسف: “بشرى كلمت ابني عمر وقالت له معلش إحنا اتأخرنا في الدعوة وعاوزين والدك يجي بس معندناش غير غرفة ليكم أنتم الاتنين، قالها مينفعش الكلام ده على الأقل بابا ياخد سويت من اللي بتدوه للنجوم الأجانب والكبار، قالت له معلش يا عمر الدنيا اتأخرت، قالها أنا آسف بعتذر بالنيابة عن والدي مقدرش أبلغه الكلام ده، ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك عملت كده”.

أضاف حسن يوسف أنه لا يهمه دعوته للمهرجان، فالأهم عنده هو استمرارية إقامته حرصًا منه على هذا المستوى المشرف للمهرجانات في مصر.

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يشار إلى أن آخر أعمال حسن يوسف هي مشاركته في مسلسل “الضاهر” الذي عرض عبر قناة “الحياة” من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.