تراند اليوم : بالابيض والأسود – هدي الإتربي بقت كارداشيان الجونة – إتفرج

من الأسود للأبيض تنقلت الفنانة هدى الأتربي التي لفتت أنظار الجمهور والمتابعين في مهرجان الجونة بإطلالة تفوقت على فاتنات هولييود.

أمس كشفت هدى الأتربي عن جمالها باللون الأبيض، بطقم بالغ الاناقة، ورغم انه لا يكشف ما كشفه الفستان الأسود، الا انه جاء شديد الإثارة ايضا، لتثبت الأتربي انها جميلة في كل الألوان، وسواءا كان ما ترتديه كاشفا او ساترا.

كيف لمع نجم هدى الاتربي في الجونة :

حيث ظهرت هدى الأتربي بفستان أسود بالغ الإثارة في حفل الافتتاح، فستان عاري الصدر وبفتحة سفلية هائلة، جعل الجميع يتساءل ” مين دي “.

ومن هنا انطلقت هدى الأتربي التي لابد وانها ستكون نجمة الدراما الرمضانية القادمة دون شك.

حيث ارتدت هدى الإتربي فستانا شديد الجرأة، انضم إلى قائمة فساتينها الجريئة التي اعتادت الظهور بها على السجادة الحمراء أو جلسات التصوير، والتي أهلتها دائما لحصد لقب الأجرأ.

هدى الإتربي درست الحقوق بالجامعة القاهرة، قبل أن تنضم لمسرح المدرسة، وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضي أخري.

تخرجت وقررت العمل في التمثيل فدرسته في عدة ورش داخل مصر، ثم شاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

Advertisements

وكانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم “علي بابا” لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل “كلبش” و”نادي الرجال السري” ومسلسل “طلعت روحي” ومسلسل “خيانة عهد”، وكان آخرها مسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري.

كانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت أمس بعد انتشار عدة صور لـ فستان كان الأجرأ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتساءل الكثيرون عن صاحبة هذا الفستان.