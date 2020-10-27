تراند اليوم : 200 متر يضع خالد النبوي ضمن قائمة المستمتعين – شاهد

كشف الفنان خالد النبوي عن رأيه في فيلم “200 متر”، الذي عُرض أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

أشاد النبوي بالفيلم عبر حسابه على Twitter، كاتبا: “حضرت امبارح عرض فيلم 200 متر، في مهرجان الجونة، فيلم حقيقي وحلو واستمتعت جدًا بأداء علي سليمان، آنا انتربرجر، وتحية للمخرج أمين نايفة وكل صُناع العمل”.

فيلم “200 متر” إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وهو العمل الذي ينافس علي جوائز المسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان، ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، وتفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث فاز بجائزة مينتور ارابيا لتمكين الشباب والأطفال.

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