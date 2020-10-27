تراند اليوم : نصيحة محب من إحدي متابعين رانيا محمود ياسين – شوف قالت إيه

حرص الفنانة رانيا محمود ياسين على نشر العديد من الصور لوالدها الفنان محمود ياسين منذ وفاته، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عادة ما تكون مصحوبة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نشرت رانيا صورة لوالدها عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “صباح في الجنة يا حبيبي.. اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب”، ليرد عليها أحد المتابعين كاتبا: “أستاذة رانيا.. الدعاء والصدقة له في السر أفضل من وضع صورة كل يوم.. نصيحة من محب وشكرا”.

ردت رانيا على المتابع، كاتبة: “بعمل كده بس مش بحب أضايق الناس.. أنا بدعيله”.

من جانبها، تفاعلت الفنانة شذى مع التعليق، وردت كاتبة: “هي ممكن تكون بتدعيله وبتتصدق وبتحط صورته وبيريحها كده وده كمان بيخلينا ندعيله.. مفيش ثوابت للحاجات دي.. وكل واحد لازم يعمل اللي يرضيه ويريحه لأن محدش هيحس بوجع وفراق أبوها غيرها هي”.

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كان الفنان عمرو محمود ياسين قد أعلن وفاة والده، صباح يوم الأربعاء، الموفق 14 أكتوبر 2020، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده، وعلق عليها كاتبا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.