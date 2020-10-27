فيديو| حسن يوسف عن عدم حضوره مهرجان الجونة:"دعوني بشكل غير لائق.. ورفضوا يدوني سويت أنا وابني"

رنا صلاح الدين - كشف النجم القدير حسن يوسف، السبب واء رفضه حضور مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام دورته الرابعة الفترة الحالية.

وقال حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن":"أولا أحب اشكر رجل الأعمال نجيب ساويرس على المهرجان، لأن المهرجان بيقول للعالم العربي أن هناك سينما مصرية وفن مصري عالمي يستطيع أن يقيم مهرجان عالمي مثل مهرجان الجونة، وده في حد ذاته شئ مشرف".

وعن سبب رفضه حضور المهرجان، أكد أن تم دعوته الدورة الماضية، ولكنه رفض قائلًا:"والله دعوني بشكل غير لائق، بشرى كلمت ابني عمر وقالت له معلش إحنا اتأخرنا في الدعوة وعاوزين والدك يجي بس عندنا غرفة واحدة ليك انت وبابا، قالها مينفعش الكلام ده على الأقل بابا ياخد سويت من اللي بتدوه للنجوم الأجانب والكبار".

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وأضاف:"قالت له بشرى معلش يا عمر الدنيا اتأخرت، قالها أنا آسف بعتذر بالنيابة عن والدي مقدرش أبلغه الكلام ده.. ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك عملت كده".

على جانب آخر طمآن حسن يوسف، الجمهور على صحته وعلى صحة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قائلًا:"والله بخير وزي الفل الحمد لله".