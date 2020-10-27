صورة| أسيل عمران تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها لجين.. والأخيرة: دموعي نزلت يا نقطة ضعفي

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة السعودية أسيل عمران بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية لجين عمران، والذي وافق أمس 26 أكتوبر.

أسيل نشرت صورة تجمعها بلجين، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة خاصة لهان بقولها: " أحن أخت وأطيب قلب... يارب يحققلك كل ماتتمني ويوفقك بكل خطوة في حياتك ويبعد عنك كل حاسد واستغلالي .. كل عام ونتِ بألف خير لولو.. أحبك".

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لجين ردت على تهنئة شقيقتها بقولها: "يا عمرررري و روووووحي و قلبي و أغلى من نفسي ما أعرف ليش دموعي تنزل بس أعبر لك عن إحساسي".

وأضافت: "كل اللي أطلبه من ربي إنه يسعد قلبك ويحميك و يحفظك و يوفقك و أشكره كل يوم على نعمه الكثيرة و منها إنه رزقني بأحلى و أطيب أخت الله لا يحرمني منك يا نقطة ضعفي".

اسيل عمران ولجين عمران