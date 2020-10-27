صورة| هجوم على حمو بيكا بسبب "تيشيرت" عليه إشارة خادشة للحياء.. وهكذا رد

رنا صلاح الدين - أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا، حالة كبيرة من الجدل خلال اسالعات الماضية، بعدما نشر صورة له ظهر من خلالها مرتدي تيشيرت باللون الأحمر مدون عليه "احنا جدعان وانتوا لأ" مع حركة خادشة للحياء.

وبعد نشر هذه الصورة تلقى حمو عددًا من التعليقات الهجومية، وانتقادات لاذعة له، مما اضطر للاعتذار لجمهور مؤكدًا أنه لا يقصد أي شئ.

حمو بيكا

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وكتب حمو بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"جمهور وأخوات حمو بيكا أحب أوضح إن الصورة اللى نزلت على الإنستجرام إمبارح مكنتش أقصد بيها أى حاجة نهائي".

وأضاف:"والتى شيرت جايلى من سنة هدية ومتصور بيه قبل كدة تحت فى الإنستا بحبكم إخواتى.. ياريت تفهمو بقا مش كل ما أنزل صورة تفهمونى غلط".

يذكر أن الفنان حمو بيكا انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بزميله وصديقه الفنان عمر كمال، وتحمل أسم "إنتي معلمة"، ومقرر طرحها في خلال الفترة المقبلة.