رانيا فريد شوقي معلمة وبتضرب اللي يزعلها في هذا العمل

رنا صلاح الدين - تقوم حاليا الفنانة رانيا فريد شوقي بتصوير أحداث دورها في مسلسل "ضربة معلم"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي.

وتظهر رانيا في أحداث العمل بشخصية تدعى "تباهي"، متزوجة من رجل يكبرها في السن ولديه أموال عديدة، وبعد وفاته يصبح لديها ثروة ضخمة، ولكن سيظهر لها أقارب زوجها، الذين يخططون لأخذ هذه الثروة منها.

وتسكن تباهي في أحداث العمل في إحدى الحارات الشعبية، وتعد هذه الشخصية "معلمة" كبيرة في هذه الحارة، وعندما تدخل في مشكلة أو عداوة مع أي شخص تقوم بضربه ولا تتردد في ذلك.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رجب والفنانة رانيا فريد شوقي كلا من الفنانين، محمد عز، ومي سليم، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، سلوى عثمان، ومحمد نجاتي، وهاجر أحمد، وياسمين البشبيشي، ومحسن منصور، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال مسلسل "قوت القلوب"، التي تشارك في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين، ماجدة زكي، وخالد زكي، وآخرين، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.