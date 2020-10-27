أسماء جلال تكشف تفاصيل إصابتها بـ "كورونا": مالهاش كبير

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية الشابة أسماء جلال تفاصيل غصابتها مؤخرا بفيروس "كورونا"، وكيفية انتقال العدوى لها.

أسماء قالت، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة " الأولى": "كورونا مالهاش كبير، أنا اتعديت من حد من صحابي في الشارع وأنا بسلم عليه، مجرد سلام في مكان مفتوح، هو عرف بعدها بيومين أنه مصاب بكورونا وقالي اعملي اختبار، قولت له أنا حاسة إن أنا تمام".

وأضافت: "بعديها بـ 3 أيام بدأت أحس بأعراض، صداع ودوخة ما كنتش بشم حاجة خالص ولا بدوق طعم الأكل وهمدان غير الطبيعي، اللي هيجي له كورونا هيفتكره في الأول برد بس هو مش برد، هتحس إن جسمك أنت مش فاهمه أصلا، وبقالي حوالي 15 يوم"، مؤكدة أنها تعافت منه حاليا.

الفنانة المصرية كشفت أنها نقلت العدوى إلى اثنين من أصدقائها بسبب عدم معرفتها في البداية بأنها مصابة بالفيروس، لافتة إلى أنها تخشى على من حولها وخاصة كبار السن.