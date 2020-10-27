بالفيديو.. جوانا ملاح تظهر بعد غياب طويل.. هل تغيرت كثيرا؟

رنا صلاح الدين - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية ، عادت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح للظهور مجددا، من خلال لقاء تليفزوني على شاشة قناة "سكاي نيوز".

الفنانة اللبنانية كشفت أن سبب غيابها الطويل عن الفن يعود إلى انشغالها بأسرتها، بالإضافة إلى ظروف وصفتها بالخاصة والشخصية.

جوانا أكدت أنها تعتبر نفسها لم تترك الفن يوما، حيث أنه يجري بعروقها، على وصفها، حيث قالت: "لم أقرر اعتزال الفن بل كان لدي ظروف خاصة وشخصية تسببت في رحيلي إلى أوروبا".

وأضافت: "لكن لا استطيع أن أترك الفن لأنه يجري في عروقي، والفترة الماضية لم يكن لدي شيء جديد لكي أقدمه، ولقد مررت بظروف صعبة بسبب انفجار بيروت، الذي تسبب في وفاة أحد الأصدقاء المقربين”.

يذكر أن جوانا ملاح بدأت حياتها الفنية في عام 1993 بعد حصولها على الميدالية الذهبية في فئة الأغاني الفلوكلورية في برنامج استديو الفن، ثم قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة منها: “عليك عيني”، و”أصعب قرار”، و” حتفضل في قلبي”.