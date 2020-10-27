فيديو| إسلام إبراهيم يحتفل بعروسين في الجونة.. وهذا ما فعله

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان إسلام إبراهيم، الأيام الحالية بمدينة الجونة، من أجل حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

واحتفل الكوميدي إسلام إبراهيم، بعروسين أثناء تواجده في إحدى الفنادق بالجونة، وذلك بمحض الصدفة، حيث وقف معهما وقام بالغناء والرقص معبرًا عن فرحته بهما.

ونشر إسلام، الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلًأ:"عريس وعروسة قابلتهم في الاوتيل طلبوا يصوروا معايا قلت احط التتش بتاعي".

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وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار كاذبة حول ارتباط إسلامن إبراهيم بزميلته الفنانة دنيا ماهر، بعدما شاهدهم الجمهور سويًا في مهرجان الجونة.

وتغزل إسلام، في صورة نشرتها دنيا لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:"قمر"، لترد عليه دنيا:"حبيبي يا إسلام"، وهو ما دفع أحد المتابعين للتساؤل حول موعد زواجهما، بقوله: "هتتجوزوا امتى؟".

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي شائعات ارتباطها بإسلام إبراهيم، حيث كتبت: "ده أخويا".