شكرا لقرائتكم خبر عن سر الدراجات التى تحصل عليها إليسا كل عام هدايا عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل ملكة الإحساس النجمة إليسا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 27 أكتوبر، وكل عام تحصل إليسا على دراجة هوائية هديتها فى يوم عيد ميلادها، لأن ملكة الإحساس من عشاق الدراجات ودائما تظهر وهى تستمع بقيادتها فى الهواء الطلق وهى الهواية المفضلة لها منذ سنوات طويلة.

العام الماضى تلقت إليسا هدية عيد ميلاده من شقيقها كميل خورى دراجة هوائية، وكتبت على الصورة وقتها: "أول هدية أحصل عليها فى عيد ميلادى شكرا لك كميل"، أما هذا العام تلقت إليسا أيضا هدية عيد ميلادها دراجة من صديقتها ميرنا، وأبدت إليسا سعادتها الشديدة بعد الحصول على هديتها المفضلة.

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إليسا

وإليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972 تلقت تعليمها الأولى فى مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دارستها الجامعية.



اليسا

بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة".

وكشفت النجمة اللبنانية إليسا عن بوستر النسخة الاستثنائية والمحدودة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، والذى يحتوى على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية فى أكثر من 20 عاما إضافة إلى أغانى الألبوم، وظهرت في البوستر بإطلالة ذهبية داخل رقم 20 على الأرض، معلقة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "الإصدار المحدود لفترة الـ20 عامًا سيصدر قريبًا جدًا.. سيكون احتفالًا بمرور 20 عامًا على الموسيقى والترفيه شاركته مع أروع المعجبين".

وقالت إليسا فى رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأى" هو الأخير مع الشركة، وشبّهت مغادرتها الشركة المنتجة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكى تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.