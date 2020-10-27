شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوى فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تنظم حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الانشاد الدينى يتضمنان مختارات من اشهر الأناشيد والابتهالات والمديح النبوى، وذلك في الثامنة مساء الخميس 29 أكتوبر على مسرح الجمهورية بالقاهرة ويسبقه حفل مساء غداً الأربعاء 28 أكتوبر علي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يقود حفل القاهرة على مسرح الجمهورية المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ويشارك فيه المنشدون ولاء رميح، تامر نجاح ،ابراهيم فاروق،حسام صقر، أحمد العمري، عيد ابوالمجد، محمد عبدالحميد ووائل السراج .

أما حفل الإسكندرية فيقام بقيادة المايسترو عمر فرحات ويشارك فيه كل من سماح عباس، أحمد نافع، محمد عبدالتواب، حاتم زيدان، طه حسين، بلال مختار، احمد حسن واشرف زيدان.

المعروف أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني ، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده علي الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني هذا الى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .