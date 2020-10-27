شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تكشف عن حصانها المفضل x صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر بيلا حديد واحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة حول العالم، كما تعد عائلتها من أشهر العائلات بسبب والدها محمد حديد واختها جيجي حديد، وبالتالي ما إن تنشر أي صورة لها تستحوذ على اهتمام متابعيها إلى حد كبير، وبعيداً عن اطلالتها التي يتابعها محبيها بشغف تكشف بيلا حديد من آن لآخر عن حبها للفروسية مثلما ظهر مؤخراً في أكثر من صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



بيلا حديد تقبل حصانها

وظهرت خلال إحدى الصور وهي تقبل حصانها المفضل، حيث تمتلك بيلا حديد مزرعة خيول خاصة بها وبعائلتها ودوماً ما تنشر صور تعكس حبها للخيول ورياضة الفروسية، إلا أنها مؤخراً اختارت أن تلتقط أكثر من صورة مع خيلها المفضل في تلك المزرعة.



بيلا حديد تقبل خيلها المفضل



بيلا حديد وخيلها المفضل

سبق وأجرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد اختبار فيروس كورونا المستجد في سنترال بارك بعد عودتها إلى الولايات المتحدة عقب انتهائها من جلسة تصوير للترويج لأحد المنتجات العالمية، حيث خضعت للمسحة من أجل التأكد من عدم إصابتها بالفيروس التاجى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت عارضة الأزياء العالمية البالغة من العمر 24 عامًا أثناء تواجدها في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية أثناء تصويرها أحد أعمالها، أمس أول السبت، مرتدية أزياء وصلت حتى ركبتها.