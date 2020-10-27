شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "النمس والإنس" لـ محمد هنيدى فى مراحل المونتاج الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، والعمل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دورموظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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