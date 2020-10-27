محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة جميلة عوض، على توجيه رسالة لمتابعيها بخصوص مرض البهاق الذي تناقشه من خلال دورها في حكاية "لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا".

ونشرت "جميلة" صورة لها من المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأصعب من المرض .. إنه يكون مالوش علاج".

سلسلة "إلا أنا" قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

كانت هذه تفاصيل خبر جميلة عوض تنشر صورة لدورها في "لازم أعيش": "الأصعب من المرض إنه مالوش علاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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