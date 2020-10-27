هاني رمزي عن أحمد السقا: "أغلى صاحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة للفنان أحمد السقا، خلال تواجدهما بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

ونشر "رمزي" صورة تجمعه بالسقا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخويا وأغلى صاحب أحمد السقا.. متحرمش من ذوقك ومحبتك.. أحمد السقا ..الجونة السينمائي".

وبدأت فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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