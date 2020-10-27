محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الدول الإسلامية بوضع رسوم كاريكاتيرية مسيئة لـ"ماكرون"، على المباني الحكومية.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "بدعو كل اللي عنده موهبة الرسم يعمل رسوم كاريكاتيرية مهينة لماكرون وينشرها على السوشيال ميديا وفي كل مكان ممكن، كل ما الرسم يبقى مهين ومسيء يكون أفضل".

وأضاف: "أتمنى من الدول الاسلامية والعربية تسمح بوضعها على المباني الحكومية..لازم نبقى متحضرين زيه ونشاركه حرية التعبير".

وكان عدد من النجوم العرب، قد شاركوا في الحملة التي دشنها ملايين المسلمين حول العالم للدفاع عن الرسول محمد (ص)، وذلك عقب كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صامويل باتي راسم إحدى الكاريكاتيرات المسيئة لنبي الإسلام، الخميس الماضي، وأثارت غضبًا واسعًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "نشاركه حرية التعبير".. هذا ما طلبه أمير طعيمة من الدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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