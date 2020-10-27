حنان مطاوع تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت حنان في الصور بملابس كاجوال، وعلقت: "صباح الخير"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مشاركتها في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبد المنعم.

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