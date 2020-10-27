تراند اليوم : لن تصدق سعر فستان رانيا يوسف في مهرجان الجونة

تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ثمن فستان النجمة رانيا يوسف والذي أطلت به في مهرجان الجونة الدورة الرابعة والذي كان ثالث يوم، وقد انطلق البرنامج الجمعة الماضية، مستندين في ثمنه على عدة مواقع متخصصة أكدت أن قيمته تبلغ 1399 يورو، أي ما يعادل 1652 دولارًا.

بينما ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا ذات ألوان متعددة وكان اللون الغالب هو الأسود. مزيناً بشكل كامل برسومات للنجوم الصغيرة، وكان فستان النجمة رانيا يوسف مصنوعا من قماش التول الشفاف في مكان الصدر.

وكانت قد نسقت مع إطلالتها كلاتش مخمل باللون الأسود، بالإضافة إلى اكسسوارات ماسية تتكون من أقراط متدلية وطويلة بالإضافة إلى سوار وخاتم.

وظهرت الفنانة رانيا على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستانًا لامعًا بكتف واحد. وتبين رافعة شعرها للأعلى بالاضافة الى وضعها للمكياج الهادئ الذي ساعد في إبراز ملامحها.

بينما أفادت رانيا، خلال تصريحات إعلامية إنها سعيدة جدا بحضور مهرجان الجونة السينمائي، أربع مرات على التوالي.

كما عبرت عن سعادتها الشديدة بعرض تجربة مسلسل الحرامي على منصة “شاهد vip ” قائلة: “المنصات الرقمية هي المستقبل والناس في فترة كورونا كانت بتتفرج على التليفزيون أكتر من أي حاجة، أنا مبحبش السوشيال ميديا بناتي هما اللي يتابعوا. وأنا مستنية عرض مسلسل الآنسة فرح 2 يوم 11 نوفمبر المقبل”.