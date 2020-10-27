جينيفر أنيستون تمنع معجبيها من التصويت لكانييه ويست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحمل الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون رسالة محددة لمتابعيها وهي: "صوتوا لجو بايدن، ولا تصوتوا لكانييه ويست".

وطلّت "أنيستون" على متابعيها عبر موقع أنستقرام، وهي ترتدي ملابس ثقيلة وقناع وجه لمحاربة البرد، وتحمل ملصق: "لقد صوت".

ووفقًا لمجلة "إيل" الأمريكية، ألحقت "أنيستون" إطلالتها بتعليق مطول يحث متابعيها الـ35 مليون على التصويت في الانتخابات الأمريكية، وهي الرسالة التي نشرها عدد كبير من المشاهير من بينهم جيجي حديد وسيلينا جوميز.

وأعلنت "أنيستون"، أن صوتها للمرشح الديمقراطي جو بادين ونائبته كاميلا هاريس، موضحة السبب بقولها: "البلد حاليًا في حالة انقسام لم تشهدها من قبل، إذ يقرر الرجال في كرسي الحكم حاليًا ما الذي يمكن أن تفعله أو لا تفعله المرأة بجسدها، لقد قرر رئيسنا الحالي أن العنصرية ليست مشكلة".





وأضافت: "بل وقرر أن العِلم أمر يمكن تجاهله، مما ترتب عليه موت كثير من الناس.

واختتمت الممثلة تعليقها بالدعوة بعدم التصويت لمغني الراب كانييه ويست، معتبرة أن الأمر ليس مضحكًا وعلى الشعب أن يكون مسؤولًا.

وعبّر كانييه ويست أكثر من مرة عن رغبته في الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن اسمه لم يظهر على ورق الاقتراع، بسبب تأخره في تسجيل أوراق الترشح.