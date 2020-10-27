شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تستغل ريد كاربت مهرجان الجونة وتجرى حوارا مع زوجها أحمد السقا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت الإعلامية مها الصغير ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي وأجرت حوارا حصريا مع زوجها الفنان أحمد السقا، حيث سألته عن تقييمه لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، كما وجه السقا رسالة إلى أنسي أبو سيف مهندس الديكور ومصمم المناظر الذي تم تكريمه في المهرجان.

ورد الفنان أحمد السقا على أسئلة زوجته في حوارها معه الذي تم إذاعته عبر فضائية "سي بي سي"، قائلا :"إن شاء الله الدورة الرابعة تبقى ناجحة وإن شاء الله نشرف بلدنا قدام الضيوف والسادة الحضور ويبقى في أفلام كتير ونستمتع إن شاء الله". أما عن تكريم الفنان أنسي أبو سيف، قال النجم أحمد السقا :"ده تكريم مستحق وربنا يديه الصحة ويمتعنا كمان وكمان".

وفي وقت سابق، ردت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، علي الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها بفستان عليه بليزر، والتي جعلت البعض يفكر كيف يمكن ارتداء "جاكيت " يشبه سترة البدلة على فستان سهرة؟!، وعبروا عن ذلك بتصميم "كوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت مها صورة لها بالفستان عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها:" عندما يحكم عليك شخص ما، فهذا لا يتعلق بك في الواقع، إنها تتعلق بهم وبشعورهم بعدم الأمان والقيود والاحتياجات".

وحرصت عدد من النجمات علي دعم مها، حيث علقت درة قائلة :"أنت جميلة من الداخل ولديك أسلوبك الخاص.. أحبك"، فيما كتبت بسمة:" قمر وانيقة"، وعلقت النجمة كندة علوش علي الصورة بعدد من القلوب لإظهار إعجابها الكبير بإطلالة مها، كما علقت زينة عاشور قائلة :"رائعة".



مها الصغير وأحمد السقا

والحقيقة أن فستان الإعلامية مها الصغير، هو من تصميم مصمم الأزياء البريطانى، كريستوفر كان، والذى يملك ماركة عالمية تحمل نفس الاسم، أسسها في عام 2006 ، وهي علامة تجارية بريطانية للأزياء الفاخرة متخصصة فى تصميم الملابس النسائية والأحذية ومجموعة كاملة من حقائب اليد والإكسسوارات.

وفستان زوجة السقا، يتكون من "بليزر" أسود مصنوع من الصوف الكريستالى، ومزخرف بالأحجار الكريمة الكريستالية لونها فضي، على الجانبين وبصدر الفستان وأكتاف "بليزر" مبطنة، وفستان وردى اللون مزخرف باللون الأسود عند الذيل، ويتوفر الفستان بالمقاسات المختلفة.



مها الصغير تستغل ريد كاربت مهرجان الجونة وتجرى حوارا مع زوجها أحمد السقا

وأشار الموقع الرسمى للماركة التجارية إلى أن سعر الفستان فى الماضى كان يبلغ 3.106.00 دولار أما الأن وبعد التخفيض على السعر وصل إلى 932.00 دولار، شاملة رسوم الاستيراد.



السقا بصحبة زوجته



السقا مع زوجته في مهرجان الجونة