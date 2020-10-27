شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يتذوق دمه بعد إصابته فى الجيم: مثل الصلصة الحمراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل دواين جونسون المعروف باسم ذا روك، وهو يجرح نفسه بسلسلة ضخمة أثناء التمرين، ليقوم بعدها بتذوق دمه بيده، وذلك وفقا لقول المأثور القديم "لا ألم ، لا ربح".

"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا ، ظهر في "فيديو" بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً: "في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان ، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية ، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".

قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق :" تذوق دمك ، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".

من جانب أخر، واصل الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، استعداده لفيلم "Black Adam" بممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم، الأحد، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين له خلال المران، مؤكدا أن التدريب يعد مصدر إلهام بالنسبة له، مضيفا :" ممتن للطحن".

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.