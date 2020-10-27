شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف تفاصيل شفائها من كورونا قبل ذهابها إلى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا، لافته أن الفيروس أصابها وعزلت نفسها 14 يوما حتى تم شفاءها وأنها الآن تتمتع بصحة جيدة حتى ذهبت إلى مهرجان الجونة، مطالبه الجميع بعدم تداول إشاعات أن لديها كورونا وذهبت إلى المهرجان.

وقالت أمينة خليل، فى خاصية ستورى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" أنا كان عندى كورونا في أول الشهر لكن بعد 14 يوما عزل عملت كذا مسحة و كل مرة النتيجة سلبية وربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمد الله ياريت نبطل إشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

شهدت أجواء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والتي انطلقت في وقت دقيق وصعب وسط جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، إلتزام كبير بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، الفيروس الذي تسبب في وقف كافة الأنشطة السينمائية سواء عروض أفلام أو مهرجانات ومنها أكبر المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان وغيرها من المهرجانات، إلا أن وزارة الصحة المصرية استطاعت أن تجعل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة دورة آمنة، بعدما تعاونت مع المهرجان في وضع قواعد صارمة للحفاظ علي ضيوف المهرجان من الفيروس وهو الأمر الذي شهد إلتزاما كبيرا بين ضيوف المهرجان.

ويظهر الإلتزام جليا داخل الأماكن المغلقة من ورش سينمائية ومحاضرات، حيث وضع المهرجان خطة للتباعد الإجتماعي إضافة إلي إلزام الحضور بالكمامات، وحرصت وزارة الصحة علي أن تكون المطهرات والكمامات متاحة للجميع في كافة الأماكن، إضافة إلي أجهزة قياس درجات الحرارة المنتشرة عند مداخل ومخارج القاعات وأماكن التجمعات التي يحشتد أمامها جمهور المهرجان.

وفي الوقت الذي نادي البعض بتوقف الحياة وإلغاء المهرجانات وقف مهرجان الجونة صامدا امام كافة التحديات مستعينا بوزارة الصحة التي لم تبخل أبدا بأي جهد من أجل جعل الدورة الرابعة من المهرجان دورة آمنة.