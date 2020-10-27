شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجان تعود لحياتها الطبيعية بعد وفاة رضيعها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كريسى تيجان عارضة الأزياء الشهيرة وزوجة المطرب جو ليجند تتناسى أحزان فقد ابنها خلال الفترة الماضية، حيث فشل الأطباء في إنقاذ حياته بعد ولادته مباشرة، حيث ظهرت مؤخراً في لوس أنجلوس وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل وهي بروح معنوية عالية أفضل من أي وقت مضى، وأضاف التقرير أن تيجان التي أحزنت متابعيها بسبب آلامها بعد وفاة رضيعها ظهرت للمرة الأولى وهي تبتسم.



كريسى تيجان بعد وفاة طفلها

وكانت عاشت أسرة عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان في صدمة كبيرة مؤخرا بسبب فقد ابنها الثالث من المغنى جو ليجند، حيث أعلنا عن وفاته بسبب نزيف مستمر أصابه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، وذلك بعدما دخلت عارضة الأزياء الأمريكية المستشفى في مدينة لوس أنجلوس بعد تعرضها لنزيف حاد جراء مضاعفات حملها.



كريسى تيجان

وتحاول عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان والمطرب العالمي جو ليجند أن يعودا إلى حياتهما الطبيعية بعد فقدان طلفهما الثالث أثناء الولادة في الآونة الأخيرة.