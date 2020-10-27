شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة 5 لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزيرة الثقافة : اطلاق شعلة المهرجان من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التى ترتكز الى الوان من الابداع.

• محافظ جنوب سيناء : شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الضيوف ومستعدون لإقامة الحدث.

• سميحة أيوب : مهرجان شرم الشيخ ولد شابا ودورته القادمة تؤكد تحدي الشباب.

• محمد صبحي : إقامة المهرجان يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة.

• مازن الغرباوي : ستعقد الدورة الخامسة بنسبة حضور 50٪ وبنصف الميزانية.

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم تقام خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020 فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا.



لقاء وزيرة الثقافة برئيس ومدير المهرجان

قالت عبد الدايم ان اطلاق شعلة المهرجان في دورته الجديدة الاستثنائية من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التى ترتكز الى الوان من الابداع ، واشارت ان المسرح المصري يشهد حاليا حراكا ثريا وملفتا ، مضيفة ان انطلاق مهرجان مسرحي دولي في مدينة سياحية يحمل الكثير من القيم السامية التى تؤكد قيمة ومكانة الوطن فى قلب العالم ويعمل على زيادة الزخم الثقافي والفني على ساحة الابداع المصرى .



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ورحب اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإقامة الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2020 مؤكدا علي استعدادات المدينة وجاهزيتها لاستقبال الضيوف من كل دول العالم طبقا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء بنسبة 50 % اشغالات ، واشار ان المدينة مازالت تستقبل ضيوفها السياح من كل دول العالم حيث أن شرم الشيخ تسجل معدلا جيدًا منذ عدة أشهر في التصدي لجائحة كورونا باعتبارها من المدن التي لا تسجل اصابات علي مستوي محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، ومحافظة جنوب سيناء ، واكد تقديم كافة التيسيرات والامكانيات لإقامة هذا الحدث الكبير .

وقال الفنان مازن الغرباوي ان الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تقام بنسبة حضور 50٪ وبنسبة 50٪ أيضا من الميزانية وهذا يعد تحدي كبير لإدارة المهرجان، مشيرا انه يجرى حاليا اجتماع إدارة المهرجان بكافة رؤساء اللجان للتاكيد على الاستعدادات الخاصة باطلاق تلك الدورة الاستثنائية.



الدورة تحمل اسم الفنانة سناء جميل

وصرح النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان بأن إقامة الدورة خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2020 يعد تحدي كبير ولكنه يدعم فكرة الأمن السياحي ويؤكد للخارج بأن مصر آمنة ويعكس قدرة المسرح على احتلال الصدارة فى مواجهة التحديات ، مشيرا الى الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المتبعة .

كما أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان بأن المهرجان ينمو ويتطور دورة بعد أخرى وانطلاق تلك الدورة يؤكد علي تحدي الشباب الذي هو شعار المهرجان منذ انطلاقه فقد ولد شابا ومستمر في شبابه وانطلاقه حاليا يعبر عن استعداد مصر لاستقبال الضيوف كما يدعم حركة السياحة التي بدأت تعود بقوة .



الفنان الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد التقي بوفد من إدارة المهرجان يضم الفنان والمخرج مازن الغرباوي - مؤسس و رئيس المهرجان ود.انجي البستاوي مدير عام المهرجان وحضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس المجلس المحلي لمدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ .