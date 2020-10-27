شكرا لقرائتكم خبر عن إميلى راتاجكوفسكى تكشف عن حملها الأول من زوجها "ماكلارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء العالمية إميلي راتاجكوفسكي، البالغة من العمر 29 عامًا، عن حملها بمولودها الأول من زوجها المنتج، الممثل سيباستيان بير ماكلارد، رافضة الإجابة على أسئلة حول جنس طفلها.

وأشارت عارضة الأزياء العالمية في مقال لها بمجلة "vogue"، إلى أنها تأمل في تربية طفلها بأقل عدد ممكن من الصور النمطية للجنسين، مضيفة: "الحقيقة أننا في النهاية ليس لدينا أي فكرة عن من - وليس ماذا - ينمو داخل بطني".



إميلي راتاجكوفسكي عبر إنستجرام

وعلى الرغم من أن إميلي راتاجكوفسكي أكدت أن جنس طفلها ليس مهمًا بالنسبة لها، لكنها اعترفت بأنها في الماضي كانت "تخيلت تلقائيًا" لنفسها أن يكون لديها "ابنة". لافتة إلى أن تربية الفتاة تأتي مع مجموعة فريدة من التحديات.



إميلي راتاجكوفسكي

من ناحية أخرى، خطفت عارضة الأزياء الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي الأنظار خلال تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ارتدت ملابس شتوية أثناء ذهابها إلى متجر بقالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت عارضة الأزياء الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي مرتدية معطفًا أخضر ثقيلًا وكمامة من أجل حماية نفسها من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى ارتداء "قبعة" سوداء للحماية من أشعة الشمس.

عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عامًا صارت بعيدة عن ملابسها العصرية المعتادة، حيث خرجت مرتدية معطفًا ثقيلًا أثناء التسوق، حيث كانت متخفية في سترة خضراء زاهية منThe North Face ، كما ارتدت تي شيرت برسومات ملونة وحافظت على ساقيها دافئة مع بنطلون رياضي كبير الحجم.