شكرا لقرائتكم خبر عن "مرضى الحكام" أغنية خالد عبد الرحمن هدية لـ تركى آل الشيخ متمنيا له السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب السعودى خالد عبد الرحمن عن أغنية جديدة بعنوان "مرضى الحكام"، أهداها للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك ناى ألميريا الإسبانى، متمنياً له له السلامة، حيث كتب عبر صفحته الشخصية: "إهداء للمستشار تركى آل الشيخ الله، يرده لنا بالسلامة"، والأغنية من كلمات بندر عبد الرحمن، وتقول كلماتها: "عليك باسم الله.. وألفين لابأس.. لك عين ما نامت، ولا تقدر تنعس.. أنت يا أبو ناصر ما بين كل الناس.. والكل يحبك.. وانت في القلب ساكن.. تركى عزيز النفس، يا طيب الإحساس.. يا مرضى الحكام".

وعلى الجانب الآخر، رد المستشار تركى آل الشيخ التهنئة للمطرب السعودى خالد عبد الرحمن، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر، معلقاً: "شكراً جزيلاً أخي أبو نايف.. أخجلتني.. والله إني لا أستحق كل هذا.. وأنا خادم لـ ديني وولاة أمري ووطني وأبناء وبنات وطني على راسي وفي قلبي".









يشار إلى أن تركى آل الشيخ نجح فى الصلح بين الشاعرالغنائى تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، حيث نجح المستشار فى الصلح بينهما، لاسيما أن الثنائى كان بينهما تعاون موسيقى وقدما أغانى ناجحة، بالإضافة إلى الأوبريتات الوطنية التى قدماها سوياً، ولذلك اصر تركى آل الشيخ على الصلح بينهما وكتب "توتية" معلقاً: بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي.. مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني.. وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. إذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً.