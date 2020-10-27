شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و600 ألف فقط × شهور.. 6 فيديوهات للراقصة لورديانة قبل الشهرة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الراقصة البرازيلية لورديانة أن تتربع عرش التريند في الآونة الأخيرة بمقطع فيديو واحد جعلها من أشهر الراقصات في مصر، على الرغم من أن لديها عشرات الفيديوهات التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام الذى دشنته على ما يبدو في العام 2015.

وهناك العديد من الفيديوهات التي حققت ملايين المشاهدات خلال تلك السنوات، إلا أن هناك 6 فيديوهات من بينها ظهرت فيها الراقصة البرازيلية لورديانة وهي ترقص على أنغام المهرجانات وغيرها من الأغنيات والموسيقى مثل "عود البطل" و"لقيت الطبطبة"، حققت أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة، حيث نشرت الفيديوهات الستة خلال الـ8 شهور الماضية، إلا أن هناك فيديوهات أخرى عديدة منشورة في هذه الفترة أيضا.

فى المقابل، حقق فيديو الرقص الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة البرازيلية لورديانة، ملايين المشاهدات خاصة بعدما تصدر التريند، وأثار تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا، فيما احتفلت الراقصة لورديانة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بتخطى الفيديو 5 ملايين مشاهدة فى أسبوع واحد.

ووجهت الراقصة البرازيلية لورديانة رسالة إلى متابعيها الذين تجاوز عددهم الـ 721 ألف متابع بزيادة 500 ألف متابع على الأقل خلال أسبوع واحد عبر إنستجرام فقط، حيث أعادت نشر الفيديو معلقة: "أكثر من 5 ملايين مشاهدة.. ما زلت سعيدة بالردود الإيجابية لهذا الفيديو لأن كل شيء حدث بطريقة متواضعة ومريحة.. أشكركم بصدق على كل رسائل المودة والدعم التى تلقيتها.. أحبكم جميعًا".

ويبدو أن هذا الفيديو زاد من شعبيتها بطريقة كبيرة، بعد تصدرها التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الفترة الماضية، وبدأ الكثيرون في البحث عن صاحبة المقطع الشهير، الأمر الذي ضاعف عدد جمهورها إلى 721 ألف متابع في 7 أيام فقط.

كما استعان المطرب محمود الليثى بالراقصة البرازيلية لورديانة، فى أغنيته المصورة الجديدة "قشطة بالزبادى" التى انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل أحد المراكب النيلية بوسط البلد، والأغنية من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبي، توزيع ومكساج ساسو.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانة أعلنت عن عمل فني جديد، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانة وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو: "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".



البرازيلية لورديانة



الراقصة البرازيلية لورديانة



الراقصة لورديانة