شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أسماء جلال تكشف لـ وائل الإبراشى كواليس إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أسماء جلال تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى". وأضافت أسماء جلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر قناة مصر الأولى، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينة أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت أسماء جلال أنها تعافت حاليا من الفيروس، ولكن التجربة في مجملها كابوس شديد، ناصحة المواطنين بالحذر من الإصابة بالفيروس.