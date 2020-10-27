شكرا لقرائتكم خبر عن فى الجونة وراجعة الجيم.. ياسمين صبرى تنفى الأخبار المتداولة عن حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ”الخليج 365” مع النجمة ياسمين صبرى بعد تداول أخبار عن حملها، ونفت ذلك مؤكدة أنها أخبار غير صحيحة، وأنها تتواجد حالياً فى مدينة الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى الذى انطلق يوم الجمعة الماضى.

وخطفت ياسمين صبرى الأضواء على السجادة الحراء فى حفل الافتتاح حيث ظهرت باطلالة جذابة مرتدية فستان أزرق خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء، مؤكدة فى تصريحاتها على هامش المهرجان إن "الجونة السينمائى" جزء من عالمها كممثلة، وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان.



ياسمين صبرى

وفى وقت سابق، أشارت ياسمين صبرى خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى الجونة، أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة والتثقيف من نفسها، وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير فقط، وكذلك كانت تخرج للجيم، حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.