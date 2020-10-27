شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى مهنئة إليسا بعيد ميلادها: سنوات عديدة من النجاح والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين صبرى على تهنئه النجمة إليسا بمناسبة عيد ميلادها، حيث غردت ياسمين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة إليسا الجميلة وبتمنى لكى سنوات عديدة من النجاح والسعادة".



ياسمين صبرى

من ناحية أخرى، كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن بوستر النسخة الاستثنائية والمحدودة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، والذى يحتوى على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية فى أكثر من 20 عاما إضافة إلى أغانى الألبوم، وظهرت في البوستر بإطلالة ذهبية داخل رقم 20 على الأرض، معلقة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "الإصدار المحدود لفترة الـ20 عامًا سيصدر قريبًا جدًا.. سيكون احتفالًا بمرور 20 عامًا على الموسيقى والترفيه شاركته مع أروع المعجبين".

وقالت إليسا فى رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأى" هو الأخير مع الشركة، وشبّهت مغادرتها الشركة المنتجة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكى تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.