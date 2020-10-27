شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من حمو بيكا بسبب علامة خارجة على الـ تى شيرت..والجمهور: إيه القرف ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار حمو بيكا، مطرب المهرجانات، جمهوره عبر موقع إنستجرام، حيث ارتدى "تي شيرت" مطبوع عليه علامة خارجة، بالإضافة إلى عبارة "إحنا جدعان وأنتو لا" وضم اسمه باللغة الإنجليزية، كما كان ممسكا سيجارة فى يده.

حمو بيكا

وحاول جمهور "بيكا" لفت نظره لما يحتويه "تي شيرت" إلا أنه لم يرد على تساؤلات جمهوره، حيث كتب أحمد: "التيشرت دا ظروفه إيه يا بيكا، الكلام على أيه"، وعلق آخر:" أنت بتشرب السيجارة مطفيه" وثالث: "إيه القرف اللي أنت لبسه دا مفيش حد من المشاهير بيعمل كدا".

وفى وقت سابق، نفى مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بشأن إلقاء القبض عليهما من قبل المصنفات الفنية أثناء غنائهما بدون تصاريح وإقامة حفل مخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بمنطقة المنصورية.

وظهر حمو بيكا فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" وقال، "سلامو عليكو لكل الناس اللى بيحبونا وكل إخواتى أنا عايز أوصل رسالة لأى جريدة بتكتب كلام كاذب.. أنا فى مكتبى ولسه مخلصين شغلنا فى الاستوديو بتاعى.. بلاش الناس تتكلم كتير علينا وخلى اللى يكرهنا يكرهنا وإحنا مش بنكره حد، أنا طالع فى الفيديو ده أوجه رسالة لأى جريدة بتكدب وبتنزل أخبار علينا مش صحيحة، وأنتو متصدقوهاش".