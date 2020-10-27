"أخويا ابن الأصيلة".. أحمد الفيشاوي ينشر صورة له مع نجل أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها السابق أيمن الذهبي.
ونشر الفيشاوي صورته مع نجل أصالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلّقا: "لودي أخويا ابن أصالة الأصيلة.. أحبك أخي"، بينما علّق خالد الذهبي قائلا: "أخويا".
وأعلنت شركة الريماس للإنتاج الفني، مؤخرا، عن تعاقدها مع الفنان أحمد الفيشاوي، على إنتاج وتصوير 12 فيديو كليب و6 حفلات غنائية لمدة عامين قادمين، على أن يتم طرح أول كليب تحت اسم "number 2" في بداية الشهر المقبل.
ومن جانب آخر، يشارك أحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم "30 مارس" مع النجوم: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
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