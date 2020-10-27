رانيا يوسف تخرج عن صمتها بعد السخرية من تصريح "الديناصورات": "بطلوا عُقد بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تحدثت النجمة رانيا يوسف عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن البشر لابد أن يتكاتفوا للقضاء عليه، قائلة: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ نحاربها ونتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وأثار تصريح رانيا يوسف، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشّن رواد موقع "تويتر"، هاشتاجا يحمل عنوان "#مدام_رانيا"، للسخرية مما قالته عن محاربة الإنسان للديناصورات.

ومن جانبها، خرج رانيا يوسف عن صمتها، ونشرت مقطع الفيديو الذي أثار الجدل، وعلّقت عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده".

ورد عليها أحد متابعيها، قائلا: "مثقفة أوي صراحة"، فعقبت: "أنا مش بدعي الثقافة أنا بهزر.. بطلوا عُقد بقى".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.