نانسي صلاح بإطلالة جريئة وسيلفي مي سليم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تسير بأحد الشوارع.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها ونجلها.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بخالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة نصري.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "الكلاكيت".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس على "مرجيحة" بمدينة الجونة.

مي سليم

نشرت الفنانة الأدرنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من داخل غرفتها.

ريم العدل

نشرت الفنانة ريم العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بمدينة الجونة.