إحداهن أُصيبت بجروح في رقبتها وأخرى خلعت حذاءها.. فنانات أثرن الجدل بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ بدء فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا، وهناك العديد من اللقطات التي تصدرت المشهد على السجادة الحمراء بالمهرجان.

نستعرض هذه اللقطات في السطور التالية:

فستان ستيفاني صليبا

الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، ظهرت بإطلالة جذابة ضمن فعاليات المهرجان، وتحدثت ستيفاني عن الفستان الذي ظهرت به مؤكدة أن وزنه وصل لـ14 كيلو جرامًا، كما إنها واجهت معاناة في السير به، ووصل الحد إلى تسببه بجروح في رقبتها.

فستان مها الصغير

أثارت المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا الجدل في افتتاح المهرجان، بسبب إطلالتها التي رآها الجمهور غريبة بعض الشيء، إذ ارتدت فستانًا باللون الوردي و"بليزر"، والفستان من تصميم مصمم الأزياء البريطاني كريستوفر.

حذاء ياسمين أبوالنجا

أيضًا أثارت ياسمين أبوالنجا ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها على السجادة الحمراء رفقة زوجها المخرج خضر محمد خضر على الريد كاربت، وهي حافية القدمين بينما يحمل الأخير حذاءها بيده، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يشيدون بموقف الزوج، وتداولت صورتهما على نطاق واسع.

شعر علا رشدي

الفنانة علا رشدي أثارت الجدل أيضًا ولكن ليس بسبب أزيائها المعتادة ولكن بسبب "شعرها"، إذ اعتمدت تسريحة شعر "كيرلي"، لأول مرة، وهو ما دفع الجمهور لسؤالها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، إن كانت اعتمدت على شعر مستعار، فردت: " شعري ده يا جماعة طبيعي ١٠٠٪؜ أنا سويته علي الهادي يوميها أصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة ودلع كده ونشغله مزيكا ونطبطب عليه".

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.