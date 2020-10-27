غدا.. محمد عبدالرحمن ضيف "الراديو بيضحك" على راديو 9090

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى في السادسة مساء غد الثلاثاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، على الراديو 9090 الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"

ويكشف "توتا" كواليس فيلمه الجديد "الخطة العايمة"، وكيف بدأت الفكرة، وأبرز المواقف التي جمعته بأبطال الفيلم، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمع الكثيرين منهم.

كذلك يتحدث عن نجاح الفيلم في دول الخليج خاصة بالمملكة العربية السعودية، ونجاحه في تحقيق 5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض فقط، ليصل إجمالي إيراداته محليا وخليجيا إلى قرابة ال 11 مليون جنيه

ويكشف "توتا" عن الكثير من المواقف الطريفة التى حدثت فى كواليس تصوير الفيلم مع علي ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، والمخرج معتز التوني، وضيوف شرف الفيلم.