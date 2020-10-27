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بول بوغبا
هزت شائعة اعتزال نجم كرة القدم الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا اللعب الدولي المواقع العالم الكروي، بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
علّق الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأول مرة على التصريحات التي نشرتها عدة صحف عالمية بشأن اتخاذه قرارا رسميا باعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بسبب التصريحات التي صدرت من الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الأيام الماضية.
ونشر بوغبا صورة الخبر عبر حسابه في “إنستغرام” من صحيفة “ذا صن” البريطانية، مؤكدا أن “الخبر كاذب”.
وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية زعمت أن بوغبا اتخذ قرار بالاعتزال الدولي كرد فعل تجاه تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بأن “الإسلام هو مصدر الإرهاب الدولي في العالم” يوم الجمعة الماضية.
وقال ماكرون: “قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير… “هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين”. واستدرك: “البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا… الظلامية لن تنتصر”، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للإسلام والنبي محمد)”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا يحسم الجدل بشأن اعتزاله اللعب الدولي بسبب تصريحات ماكرون عن الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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