تراند اليوم : تامر حسني يلغي حفله بالجونة – إعرف السبب

أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل حفل إطلاق ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

كتب تامر عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram مخاطبا جمهوره: “مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا”.

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كان من المقرر أن يقام حفل تامر في الجونة في الخميس 29 أكتوبر الجاري، ولم يعلن حسني عن الموعد الجديد بعد.

ووفقا لما ذكره حساب “عرب وود” فإدارة مهرجان الجونة السينمائي كانت تنوي تكريم تامر حسني في يوم الـ ٢٩ من شهر أكتوبر الحالي عن دوره في أحد الأفلام التي سيتم عرضها في الدورة الجديدة من المهرجان، كما سيكون التكريم في بالتزامن مع حفل خاص لإطلاق ألبومه الجديد “خليك فولاذي” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور نجوم المهرجان.

وكان تامر حسني نفى أن يكون الحفل تابع للمهرجان، كتب: “يا شباب في خبر بيتداول غلط بسبب لخبطة المعلومات ،

اني مشارك في مهرجان الجونه او حتى هحضره ،

دا خبر مش حقيقي اولاً معنديش فيلم في المهرجان ،

ثانيا فكرة ذهابي للجونه لإني مشغول بتحضير حفل إطلاق البومي القادم خليك فولاذي

والمقترح ان يتم في الجونه يوم ٢٩ ان شاء الله”.

يأتي نفي تامر حسني لإقامة الحفل على هامش المهرجان رغم أن المسئولين عن أي فعالية في الجونة هم آل ساويرس وشركة أوراسكوم والمهرجان.

يذكر أن تامر حسني طرح حتى الآن 3 أغاني من “خليك فولاذي” هم: “فجأة افترقنا” من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف وماستر جلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.