تراند اليوم : لازم أعيش لجميلة عوض تفتح جرح قديم لرامي جمال .. وزوجته تعلق

حكت المطربة ناريمان تجربتها مع إصابة زوجها الفنان رامي جمال بمرض البهاق، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “إلا أنا” والذي تقوم ببطولة حكايته الحالية “لازم أعيش” الفنانة جميلة عوض والتي تعرض قصة بنت مصابة بنفس المرض.

ونشرت ناريمان عبر حسابها على Instagram صورة لجميلة عوض من المسلسل، وكتبت معلقة عليها: “حبيت أوي فكرة القصة دي وإننا ابتدينا يبقى عندنا وعي لمناقشة الانواع دى من الدراما وتقديمها بالشكل دا واد ايه دا ممكن يوعى الناس بالنوع دا من الامراض اللى بتبقى عبء نفسى على صاحبها و اد ايه اللى حواليه ممكن يوصلوه لأنه يكره نفسه او انه يحبها ويتقبلها ودا دور الناس اللى حواليه ودور المجتمع فى تقديم دراما تفهم الناس دا لأن قبل كدا ناس كتير مكنش عندها فكرة عن المرض دا وكانوا بيتعاملوا بطريقة تأثر نفسيا جدا على صاحب المرض اللى طبعا جزء كبير منه نفسى ومناعى فا كان بيزود المشكلة”.

أضافت زوجة رامي جمال: “بعد ما رامى اعلن عن مرضه بالبهاق جالى مسجات كتبر جدا من بنات سواء هى عندها المرض او زوجها او خطيبها وكانت بتسألنى مفروض اتعامل ازاى وبصراحة كنت بستغرب جدا ان لحد دلوقتى معندناش وعى كافي اننا نفهم ان دا مرض مناعى عادى جدا زى اى مرض لا هوا معدى ولا بيأثر على الشخص دا ف حاجة او ينتقص منه ف شئ ابدا وكنت بوضح انك مش محتاجة طريقة تعامل معينة لأن اصلا مفيش حاجة تستدعي دا”.

تابعت ناريمان: “وعلشان كدا مبسوطة اننا الفترة الجاية هنقدر نقدم النوع دا من الدراما للناس اللى معندهاش وعى كافى وممكن تسبب مشكلة نفسية للى قدامها من غير ما تحس واتمنى الفترة الجاية تقديم انواع مختلفة من القضايا اللى لحد دلوقتى محدش قدمها علشان نقدر نفهم نتعامل ازاى مع اللى حوالينا و ازاى انت فى المجتمع ممكن تبقى مؤثر على اللى حواليك بطريقة غلط من غير ما تحس فى طريقة التعامل عموما و انى كإنسان واجب عليا مكونش عبء او سبب فى جرح اى شخص بطريقة او بأخرى حتى لو الشخص دا مختلف عنى كل الاختلاف ♥️

انا لسة مكملتش باقى الحلقات بس اتمنى يكون تناول الموضوع بشكل فعلا واقعى و ايجابى”.

حكاية “لازم أعيش” من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدي.

يضم مسلسل “إلا أنا” بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هى “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش.