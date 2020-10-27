تراند اليوم : ياسمين صبري شايلة شنطة بتمن فيلا في الإسكان الفاخر – إتفرج

تحرص الممثلة ياسمين صبري على ارتداء الملابس الفاخرة من أكبر دور الأزياء العالمية حول العالم.

وفي اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي حقيبة Hermes Berkin، ومزينة بأحرف اسمها الأول Y S.

ويتراوح سعر هذه الحقيبة بعد تزيينها بتصاميم خاصة بمالكها من 9 آلاف دولار إلى 400 ألف دولار.

ويعود سبب ارتفاع سعر حقائب Hermes وبيركين على وجه الخصوص، هو أن العرض يقتصر على العملاء الخاصين ، مما يؤدي إلى قوائم الانتظار التي يمكن أن تكون لمدة ست سنوات.مع العرض أقل بكثير من الطلب، فمن الطبيعي أن هذا يغذي نمو الأسعار.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎