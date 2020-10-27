تراند اليوم : إتفرج.. اروي جودة تكشف سر إطلالتها في مهرجان الجونة .. بداري العيوب

كشفت الفنانة أروى جودة، عن تفاصيل إطلالتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وقالت “أروى”، خلال لقائها مع برنامج “Gossips” على هامش فعاليات مهرجان الجونة، إنها ارتدت أقراط والدتها، فيما كانت الكمامة المُطرزة على هيئة “يشمك” التي ظهرت بها، كانت من تصميم شقيقتها.

واستكملت الفنانة، موضحة أنها عاشت مرحلة صعبة كي تفقد الكثير من وزنها، حيث أنها خضعت لنظام غذائي قاس على مدار الشهرين الماضيين، بسبب اكتسابها 30 كيلو جراما على وزنها خلال فترة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، “كانت أصعب مرحلة إن أنا أخس، لأني وقت كورونا تخنت 30 كيلو، وبقالي شهرين بعمل ريجيم على أد ما أقدر، لسه مخستش 100 في المائة، وكان عندي السنة دي تحدي علشان أختار فساتين تداري العيوب”.